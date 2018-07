Grêmio espera anunciar Rhodolfo nesta quinta

PORTO ALEGRE - A diretoria do Grêmio não vê a hora de poder anunciar a contratação do zagueiro Rhodolfo, do São Paulo. A transferência, de acordo com informações de Porto Alegre, está bem próxima de acontecer. Cartolas do tricolor gaúcho acreditam que poderão anunciar o reforço nesta quinta-feira. Rhodolfo não faz parte dos planos do técnico Paulo Autuori. Tanto não faz que ele não foi sequer relacionado para as últimas partidas do São Paulo.

"Está encaminhado. Ainda faltam alguns detalhes a acertar com o São Paulo, mas pretendemos resolver essa questão até quinta-feira", informou Marcos Chitolina, assessor do Grêmio. O zagueiro de 26 anos será emprestado por um ano. Ele está no Morumbi desde 2011. Antes, jogava no Atlético-PR. Rhodolfo já ajudou muito o São Paulo, mas sempre foi contestado pela torcida.

No Grêmio, de Renato Gaúcho, o beque teria a chance de recomeçar, já que sua contratação é vista pelo treinador como importante para o time nesse momento. Ele seria titular ao lado de Werley, mando Bressan para a reserva.