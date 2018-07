Grêmio 'esquece' clássico e pensa apenas no Criciúma

Dois dias depois de aplicar uma goleada de 4 a 1 no rival Internacional, no clássico disputado no último domingo, na Arena Grêmio, os jogadores gremistas voltaram aos trabalhos nesta terça-feira no gramado suplementar do estádio Olímpico, em Porto Alegre. Com o pensamento voltado para a classificação à Copa Libertadores de 2015, a ordem no clube é ''esquecer'' o Gre-Nal e voltar as atenções para a sequência do Campeonato Brasileiro.

Com 57 pontos, o Grêmio é hoje o terceiro colocado na tabela de classificação e estaria com uma vaga na competição continental. No entanto, os rivais estão colados - Atlético Mineiro e Corinthians têm a mesma pontuação, o Internacional está com 56 e o Fluminense tem 54. Por isso, o jogo contra o lanterna Criciúma, neste sábado, em Santa Catarina, é de fundamental importância.

"Estamos muito contentes pelo resultado de domingo, teve um sabor especial para nós por se tratar de um clássico e por termos lutado e trabalhado muito para isso. Mas já estamos pensando no próximo jogo", comentou o argentino Alán Ruiz, autor de dois gols gremistas contra o Internacional.

Artilheiro do Grêmio na competição, o atacante Barcos falou a respeito do momento do time. "Conseguimos três pontos muito importantes e temos que seguir focados para o restante dos jogos, que serão decisivos", destacou o argentino.