Grêmio esquece má fase no Brasileirão e mira vitória na estreia da Copa do Brasil

Em situação difícil neste início de Campeonato Brasileiro, o Grêmio ocupa a vice-lanterna (19ª colocação) com apenas dois pontos em cinco rodadas. Nesta quarta-feira, o time comandado pelo técnico Renato Gaúcho quer esquecer a má fase no Nacional para focar em uma vitória em sua estreia na Copa do Brasil contra o Juventude, às 21h30, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela ida das oitavas de final.

Um dos oito representantes do País na Copa Libertadores, o Grêmio ganhou o direito de começar a Copa do Brasil já nas oitavas de final. O sorteio colocou um rival bem conhecido nesta temporada para estreia. O Juventude foi rival gremista na fase de grupos e nas quartas de final do Campeonato Gaúcho. Na fase decisiva, o time tricolor aplicou uma goleada de 6 a 0 quando atuou em Caxias do Sul.

Apesar disso, o atacante Everton planeja um duelo complicado. "Não tive a oportunidade de estar nesse jogo (goleada), mas acompanhei e vi que nossa equipe se comportou muito bem. Espero que a gente tenha essa mesma concentração, esse mesmo foco em saber que é mais um jogo difícil. A equipe deles vêm bem diferente, de jogos bons na Série C e essa classificação (na Copa do Brasil), que dá confiança", disse o jogador, convocado pela seleção brasileira para a disputa da Copa América.

Para o jogador, a má fase no Brasileirão pode ser superada facilmente. É só o time apresentar um maior nível de concentração, coisa que os rivais mostram em campo contra o time tricolor. "Muitas vezes você acaba entrando com excesso de confiança. [Acredita] Que vai ganhar uma partida a qualquer momento. Não pode entrar assim. As equipes têm nos estudado bastante. Temos que estar mais concentrados, principalmente no início das partidas", afirmou.

Para o duelo na Serra Gaúcha, o Grêmio terá os desfalques dos atacantes Diego Tardelli e Marinho e do lateral-direito Leonardo. Renato Gaúcho terá de improvisar novamente o volante Michel na zaga, já que o argentino Kannemann e Paulo Miranda estão fora por lesão. Por outro lado, o também atacante Jean Pyerre e o volante Maicon voltaram a ser relacionados.

Ao contrário do Grêmio, o Juventude teve de passar pelas quatro primeiras fases da Copa do Brasil. Os rivais batidos foram, pela ordem, Palmas-TO, América-MG, Botafogo e Vila Nova. Na Série C do Campeonato Brasileiro, o time faz ótima campanha - após quatro rodadas com duas vitórias e duas derrotas, está na segunda colocação de seu grupo.