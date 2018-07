Grêmio está perto de anunciar contratação de Renato Gaúcho como novo treinador

O Grêmio deve anunciar ainda deste domingo a contratação de Renato Gaúcho para ocupar a vaga aberta com a saída do técnico Roger Machado. O ídolo da torcida gremista terá ao seu lado, como coordenador-técnico, Valdir Espinosa.

A parceria existe há longa data, mas agora os cargos são diferentes. Espinosa era o treinador da equipe gremista que se sagrou campeã mundial em 1983 ao bater o Hamburgo, da Alemanha, por 2 a 1, com dois gols de Renato.

Mais cedo neste domingo, Carolina Portaluppi, filha de Renato Gaúcho, postou uma foto nas redes sociais indicando a ida ao Rio Grande do Sul. Na imagem, ela e o pai aparecem abraçados com a camisa do Grêmio, enquanto a legenda anuncia: "Tamo chegando, Poa" (sic).

Roger Machado pediu demissão após a derrota por 3 a 0 diante da Ponte Preta, na última quarta-feira, em Campinas, pela rodada passada do Brasileirão. Renato Gaúcho chega para a sua terceira passagem pelo clube, tendo levado a equipe à Libertadores nas outras duas oportunidades, 2010 e 2013.

A reestreia de Renato Gaúcho deve acontecer na próxima quarta-feira, contra o Atlético-PR, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O time tricolor venceu a ida por 1 a 0.