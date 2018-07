Grêmio estreia na Copa Libertadores contra o Nacional do Uruguai

PORTO ALEGRE - O Grêmio estreia na Copa Libertadores enfrentando o Nacional, do Uruguai, no estádio Parque Central, de Montevidéu, às 22h15 (de Brasília), desta quinta-feira. O Grupo 6, considerado o mais difícil da primeira fase da competição, também tem o Atlético Nacional, da Colômbia, e o Newell''s Old Boys, da Argentina, que se enfrentam neste mesmo dia, fechando a primeira rodada.

Embora tenha feito mistério, o técnico Enderson Moreira deu a entender, pelo treino desta quarta, já no campo do jogo, que vai repetir a escalação que empatou com o Internacional por 1 a 1, no último domingo, pelo Campeonato Gaúcho, com três volantes.

Sendo assim, Edinho fica à frente da defesa, enquanto que Ramiro e Riveros podem se revezar em movimentos de contenção e de auxílio ao ataque. Os meias serão Luan e Zé Roberto e o argentino Barcos é o único atacante.

"É uma competição excelente de se disputar, um sonho para todo jogador dos clubes da América do Sul. Para mim é um privilégio ter tido a oportunidade de jogar e ganhar essa taça. Os anos que joguei pelo Fluminense foram muito importantes também, pois, mesmo com o fato de termos brigado e não conseguido ganhar, estar presente por três anos seguidos é uma marca que não é fácil de alcançar", afirmou Edinho.