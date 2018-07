Grêmio estreia o paraguaio Riveros contra o Fluminense O volante paraguaio Riveros será a grande novidade do Grêmio contra o Fluminense, neste domingo, às 16 horas, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Ele substitui Matheus Biteco, que vinha ocupando o lugar de Souza, contundido, e está suspenso por ter sido expulso durante a derrota para o Criciúma por 2 a 1, no sábado passado. Depois irá disputar uma das duas vagas disponíveis no meio de campo com o próprio Souza e Adriano.