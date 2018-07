Grêmio evita pressão, mas promete foco para jogo 'diferente' contra o Corinthians

Depois do técnico Renato Gaúcho "desistir" do Campeonato Brasileiro na última semana, o Grêmio garante que está totalmente focado para o jogo "diferente" contra o líder Corinthians, nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio Itaquerão, em São Paulo, pela 29.ª rodada.

Nove pontos atrás do líder (58 a 49) e com suas atenções voltadas para o primeiro duelo da semifinal da Copa Libertadores contra o Barcelona, de Guayaquil, no Equador, no próximo dia 25, o elenco do Grêmio pondera que ainda é vice-líder do Brasileirão. Assim, tem a obrigação de fazer o possível para ganhar do Corinthians.

"O jogo vale três pontos. Estamos encarando essa fase final como se todo jogo fosse importante e é assim que temos de encarar esse jogo", minimizou o zagueiro Pedro Geromel, antes de acrescentar. "Claro que é um jogo diferente porque é contra o líder, então precisamos tirar a diferença porque somos vice-líderes. Vamos fazer de tudo para que isto aconteça".

A equipe, contudo, pode ter alguns desfalques para o duelo. O meio-campo Ramiro e o lateral-direito Edilson, por exemplo, foram poupados do treino desta terça-feira, embora possam enfrentar o Corinthians. Já Michel, Cristian, Maicon, Bressan e Douglas seguem se recuperando de contusão.

A boa notícia fica pelo possível retorno de Luan. Completamente recuperado de uma lesão muscular na coxa direita, o atacante treinou nos últimos dias e pode ser escalado contra o Corinthians, até mesmo para ganhar ritmo para o duelo da Libertadores.