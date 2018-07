Grêmio fará sua pré-temporada em Bento Gonçalves

PORTO ALEGRE - O Grêmio anunciou nesta terça-feira detalhes da sua programação de pré-temporada do ano que vem. O clube irá se preparar para o início do Campeonato Gaúcho e da Copa Libertadores na cidade de Bento Gonçalves, situada a 130 km de Porto Alegre, ficando na Serra Gaúcha entre os dias 10 e 22 de janeiro de 2014.

Como parte da preparação, devem ser agendados de dois a três jogos-treino contra times da região. "Queremos agradecer o apoio da prefeitura e do consulado local. Encontramos aqui toda a estrutura de que precisamos para atender às nossas necessidades. Além disso, vamos aproximar o time da torcida", ressaltou Marcos Chitolina, assessor de futebol do Grêmio, se referindo à torcida oficial do clube.

Apresentado como técnico do Grêmio na véspera, Enderson Moreira, ao lado de Chitolina e do executivo de futebol, Rui Costa, visitou o campo do São Paulo, um dos locais onde o Grêmio irá treinar. "Temos tudo para fazer uma grande preparação para a forte temporada que teremos pela frente", comentou Enderson.