Grêmio faz 2 a 0 no Sport em casa e dorme no G-4 do Brasileirão

O Grêmio venceu o Sport por 2 a 0 nesta quarta-feira, em Porto Alegre, e saltou do quinto para o quarto lugar na classificação do Campeonato Brasileiro, com 46 pontos. A posição não está consolidada porque o Atlético Mineiro, que tem 43 pontos, pode retomá-la se vencer o Fluminense no Rio, nesta quinta-feira, no encerramento da 27.ª rodada. O Sport manteve a nona posição, com 36 pontos, nem brigando para cair, nem pelo G-4.

Os visitantes tiveram a primeira chance de marcar aos 26 minutos do primeiro tempo, quando, após cruzamento para a área, Patric concluiu de cabeça e o goleiro Tiago, substituindo Marcelo Grohe, que está na seleção, defendeu.

Logo depois, aos 29, o Grêmio abriu o placar. Barcos ia entrando na defesa a dribles, quando foi desarmado. Alán Ruiz, que acompanhava a jogada, aproveitou a sobra e mandou no canto de Magrão.

No restante do primeiro tempo, o Grêmio ainda teve mais duas chances. Aos 32, Fernandinho tabelou com Barcos, recebeu de volta e chutou cruzado, para fora. Aos 34, Fellipe Bastos cobrou falta em direção à área e Pedro Geromel acertou um chute forte, que Magrão defendeu.

No segundo tempo, com Ananias no lugar de Augusto e Felipe Azevedo no lugar de Neto Baiano, o Sport se tornou mais ofensivo e equilibrou o jogo. Logo aos 3 minutos, o Sport quase empatou. Diego Souza cruzou e Ananias, de cabeça, mandou a bola perto da trave.

Apesar de rondar a área gremista, o time pernambucano não chegou a criar outras grandes oportunidades. O Grêmio foi mais eficiente na finalização. Aos 31 minutos, Giuliano lançou Dudu que, em alta velocidade, tirou o goleiro Magrão da jogada e tocou para as redes, marcando o segundo gol.

FICHA TÉCNICA:

GRÊMIO 2 X 0 SPORT

GRÊMIO - Tiago; Pará, Pedro Geromel, Rhodolfo (Bressan) e Zé Roberto; Ramiro, Fellipe Bastos, Fernandinho (Walace), Alán Ruiz (Giuliano) e Dudu; Barcos. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

SPORT - Magrão; Patric, Henrique Mattos, Durval e Renê; Wendel, Rithely, Augusto (Ananias), Diego Souza e Danilo (Mike); Neto Baiano (Felipe Azevedo). Técnico: Eduardo Baptista.

GOLS - Alán Ruiz, aos 29 minutos do primeiro tempo; Dudu, aos 31 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (RJ).

CARTÕES AMARELOS - Pedro Geromel, Walace e Giuliano (Grêmio); Wendel (Sport).

PÚBLICO - 11.659 pagantes.

RENDA - R$ 247.559,00.

LOCAL - Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS).