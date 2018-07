Grêmio faz 3 a 0 no Bahia e encerra jejum fora de casa

O Grêmio venceu o Bahia por 3 a 0, na noite deste domingo, na Arena Fonte Nova, em Salvador, em partida válida pela 13.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe gaúcha, que atuou com quatro desfalques importantes entre os titulares, quebrou um jejum de vitórias fora de casa que durava desde o dia 20 de março e ainda chegou aos 19 pontos, assumindo a sétima colocação.

Já o Bahia, que apostava no apoio da torcida e no bom retrospecto recente em casa, se afastou do pelotão de frente do torneio e caiu para a nona posição, com os mesmos 19 pontos dos gremistas.

O triunfo do time gaúcho foi determinado no segundo tempo. Aos 23 minutos, Elano cabeceou no travessão, Riveros pegou a sobra e completou, também de cabeça, para o fundo da rede.

Aos 32 minutos, Maxi Rodriguez bateu cruzado e ampliou para a equipe adversária. Aos 43 minutos foi a vez de Matheus Biteco passar para Guilherme Biteco marcar o terceiro do time gaúcho, quando a torcida do Bahia já deixava o estádio decepcionada.

Para piorar a situação do Bahia, o time ainda concluiu o jogo com um jogador a menos, pois Titi acertou um tapa no rosto de Elano e foi expulso de campo.

Durante a primeira etapa, a partida foi movimentada, com os dois times marcando bastante, principalmente a equipe da casa, que exigiu muitas defesas de Dida. Por pouco o Bahia não abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo, quando Marquinhos Gabriel arriscou de fora da área, mas Dida agarrou no alto. No segundo tempo, porém, o Bahia deixou o Grêmio crescer e caiu na apatia.

O Bahia volta a campo na próxima quarta-feira, para pegar o Atlético-MG, às 19h30, no Independência, em Belo Horizonte. Já a equipe gremista atuará no mesmo dia diante do líder Cruzeiro, às 21h50, na Arena Grêmio, em Porto Alegre.

FICHA TÉCNICA

BAHIA 0 X 3 GRÊMIO

BAHIA - Marcelo Lomba; Neto (Diones), Titi, Rafael Donato e Raul; Rafael Miranda, Fahel, Helder e Marquinhos; Wallyson (Anderson Talisca) e Fernandão. Técnico: Cristóvão Borges.

GRÊMIO - Dida; Werley, Rhodolfo e Bressan; Moisés, Adriano, Riveros (Guilherme Biteco), Elano (Maxi Rodriguez) e Alex Telles; Ramiro (Matheus Biteco) e Barcos. Técnico: Renato Gaúcho.

GOLS - Riveros, aos 23, Maxi Rodriguez, aos 32, e Guilherme Biteco, aos 43 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Lorival Candido das Flores (RN).

CARTÕES AMARELOS - Riveros, Ramiro e Helder.

CARTÃO VERMELHO - Titi.

PÚBLICO - 18.498 torcedores.

RENDA - R$ 713.207,50.

LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador.