Grêmio faz 3 a 0 no Tombense, completa 12 jogos sem perder e se firma no G-4

O Grêmio comprovou sua ascensão no Campeonato Brasileiro da Série B, ao vencer o Tombense, por 3 a 0, neste sábado à tarde, na Arena Grêmio, em Porto Alegre (RS), pela 18ª rodada, a penúltima do primeiro turno. Esta foi a quinta vitória consecutiva do time gaúcho diante de sua torcida, que participou ativamente do jogo, com gritos de incentivo. Agora ele está invicto há 12 jogos, chega aos 32 pontos, dentro do G-4 - zona de acesso.

O Tombense não suportou a eficiência gremista e perdeu a série invicta de nove jogos. Com 25 pontos, uma boa campanha até o momento. O objetivo do time mineiro é se manter dentro da Série B em 2023.

O visitante começou surpreendendo chegando na frente duas vezes com perigo. Em um chute de longe de Zé Ricardo e depois numa finalização dentro da área de Keké, neutralizada pelo bloqueio do goleiro Gabriel Grando. A impressão era de que o jogo seria difícil para o time gaúcho. Mas o Grêmio mostrou eficiência, principalmente no ataque formado com Biel pela direita, Ferreira na esquerda e Diego Souza centralizado.

Na primeira descida do Grêmio saiu o gol de pênalti. Após tabela com Campaz, o atacante Biel entrou na área e tentou o recuo. A bola tocou no braço de Joseph, que tentava o bloqueio de carrinho: pênalti. Na cobrança, Diego Souza deslocou o goleiro Felipe Garcia, que caiu do lado esquerdo e viu a bola entrar no outro lado aos 13 minutos.

O gol esfriou o time mineiro e o Grêmio esperou o momento certo para ampliar. O segundo gol começou em um contra-ataque pelo lado esquerdo com Ferreira. Ele cruzou do outro lado, onde Biel ajeitou de cabeça para o meio da área. A defesa mão aliviou e a bola sobrou para o chute diagonal de Bitello, aos 32 minutos.

O terceiro gol saiu, de novo, de pênalti, desta vez, cometido por Zé Ricardo em cima de Diego Souza. O marcador desequilibrou o atacante segurando sua camisa e o empurrando. O próprio Diego Souza cobrou, de novo no canto direito do goleiro que saltou certo, porém, sem alcançar a bola no cantinho. Grêmio, 3 a 0, aos 44 minutos. Este foi o nono gol de Diego Souza dividindo a artilharia da Série B com Lucca, da Ponte Preta, e Gabriel Poveda, do Sampaio Corrêa.

No segundo tempo, o Grêmio tirou o pé. Até esperou por uma pressão inicial do Tombense, que não aconteceu. A partir daí, o time gaúcho foi tocando a bola e envolvendo o adversário. Com isso, passou a criar chance em cima de chance para ampliar o placar. Houve um pouco de preciosismo, além da boa atuação do goleiro Felipe Garcia.

Aos 15 minutos, Bruno Pivetti, técnico do time mineiro, tirou o atacante Ciel para a entrada do volante Ítalo Henrique Era o sinal de que pretendia não sofrer mais gols.

Com o jogo garantido para o Grêmio, o técnico Roger Machado passou a trocar os jogadores do meio-campo para frente já pensando no próximo jogo. O Grêmio vai encerrar o primeiro turno diante do Brusque, em Santa Catarina, na próxima terça-feira. Na mesma noite, o Tombense recebe o Criciúma pela 19ª rodada.

FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 3 X 0 TOMBENSE

GRÊMIO - Gabriel Grando; Rodrigo Ferreira, Pedro Geromel, Bruno Alves e Nicolas; Villasanti, Bitello (Lucas Silva) e Campaz (Pedro Lucas); Biel (Janderson), Diego Souza (Emerson) e Ferreira (Gabriel Silva). Técnico: Roger Machado.

TOMBENSE - Felipe Garcia; David (Genilson), Roger Carvalho, Joseph e Manoel; Rodrigo, Zé Ricardo e Everton Galdino; Kleiton, Keké (Renatinho) e Ciel (Ítalo Henrique). Técnico: Bruno Pivetti.

GOLS - Diego Souza, de pênalti, aos 13 e aos 44, e Bitello aos 32 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Marcelo de Lima Henrique (CE).

CARTÕES AMARELOS - Campaz e Keké.

RENDA - R$ 859.804,00.

PÚBLICO - 22.655 pagantes (24.093 total).

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).