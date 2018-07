Grêmio faz 4 gols em 19min e atropela Passo Fundo no Gauchão

Cada vez mais embalado no Campeonato Gaúcho, o Grêmio precisou de apenas 25 minutos na noite desta quarta-feira para derrubar o Passo Fundo, fora de casa. Foi o tempo necessário para o time visitante marcar quatro gols, ainda no primeiro tempo, encaminhando a goleada de 5 a 1, no estádio Vermelhão da Serra.

Com seu quarto triunfo seguido no Estadual, o Grêmio manteve a liderança da tabela, agora com 28 pontos. O São José, que venceu o Glória também nesta quarta, tem 25 e segue na segunda colocação. Já o Passo Fundo é o oitavo colocado, com 15 pontos.

O massacre gremista desta noite teve início aos seis minutos. Fernandinho investiu pelo meio e acionou Bobô na esquerda. O artilheiro do time no campeonato bateu para as redes e abriu o placar, anotando seu quinto gol na competição.

Apenas três minutos depois, o mesmo Fernandinho iniciou nova jogada, buscando a esquerda. Pedro Rocha cruzou e Walace apenas escorou na pequena área. Walace marcou seu segundo gol aos 18 em lance em que Bobô atuou como pivô e "garçom". De costas para o gol, ele deu bom passe para o volante vir de trás e finalizar rasteiro da entrada da área. A bola morreu no canto direito do goleiro Matheus Cavichioli.

O quarto gol surgiu aos 25. Pedro Rocha, que também chegou ao quinto gol no Estadual, pegou rebote da defesa e mandou para as redes. Foram, assim, quatro gols em apenas 19 minutos. A contagem só não foi maior no primeiro tempo porque Fred carimbou o travessão em cobrança de falta, aos 40, e porque Pedro Rocha desperdiçou grande chance cara a cara com o goleiro, aos 35.

Depois do massacre, o Passo Fundo tentou se arriscar no ataque. No início do segundo tempo, Jean Carlos caiu dentro da área aos dois minutos e pediu pênalti. A arbitragem ignorou o lance. No primeiro tempo, a equipe da casa só havia buscado o ataque em três jogadas, sendo duas de maior perigo.

Na segunda etapa, o Grêmio tratou de acabar com qualquer chance do rival ao anotar o quinto gol aos 13 minutos. Lincoln aproveitou rebote do goleiro e só cutucou para o gol.

Sem se abater com a goleada, o Passo Fundo marcou seu gol de honra logo na sequência. Aos 16, após cobrança de falta na área, Alisson Gaúcho subiu de cabeça e dividiu com Henrique Almeida. A bola morreu nas redes. Nos instantes finais, o goleiro Marcelo Grohe ainda precisou fazer duas intervenções sem, contudo, causar qualquer preocupação ao Grêmio.