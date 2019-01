Grêmio faz ajustes e foca em finalizações antes da estreia em casa no Gaúcho

Na preparação para a estreia em casa pelo Campeonato Gaúcho, o Grêmio realizou mais uma atividade no CT Luiz Carvalho. Sob forte calor na manhã deste sábado, o técnico Renato Gaúcho comandou um treino técnico-tático, com foco nas jogadas trabalhadas e no aprimoramento das finalizações.

Após o aquecimento com o preparador físico Rogério Dias, Renato Gaúcho comandou a atividade específica de posições, com lances trabalhados desde o goleiro. A jogada tinha início com um tiro de meta batido pelo goleiro, os volantes dominavam a bola e encontravam um meia, que ficou incumbido de acionar os atacantes para a finalização.

Os trabalhos foram repetidos à exaustão pelo treinador do Grêmio, que teve todo seu elenco à disposição. Do outro lado do campo, os zagueiros trabalhavam com o auxiliar Alexandre Mendes. Em simulação de ataque, eles precisavam afastar a bola ou interceptar as jogadas, seja por baixo ou pelo alto.

Por último, Renato Gaúcho finalizou com cobranças de falta com todo o grupo. Cada jogador tinha três chances para fazer o gol. Conforme o atleta marcava, era liberado da atividade.

O Grêmio treina mais uma vez neste domingo, pela manhã, antes da partida contra o Juventude, que marca a estreia da equipe em casa no Campeonato Gaúcho e será disputada na segunda-feira, às 20 horas, no encerramento da terceira rodada. O time tricolor é o líder do torneio, com quatro pontos.