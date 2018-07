Grêmio faz duas alterações em inscritos na Copa Libertadores

PORTO ALEGRE - O Grêmio anunciou nesta segunda-feira duas alterações entre os jogadores inscritos para as oitavas de final da Libertadores. Vanderlei Luxemburgo e a comissão técnica optaram pela inclusão do zagueiro Gabriel, recém-contratado junto ao Lajeadense, e do jovem meia Guilherme Biteco, de 19 anos.

Com os seguidos problemas na defesa - Werley e Saimon estão contundidos e Douglas Grolli está suspenso por cinco partidas -, a comissão técnica decidiu apostar em Gabriel, contratado na semana passada após boa campanha no Campeonato Gaúcho. De uma equipe pequena como o Lajeadense, o jogador terá agora a responsabilidade de defender o Grêmio em uma competição de nome como a Libertadores.

"Estou muito feliz por chegar e já ter esta oportunidade de fazer parte deste grupo que vai em busca da conquista do título", declarou. "É difícil imaginar e prever o tamanho desta mudança, mas um jogador precisa estar preparado. A gente tem sonhos e objetivos na vida, agora é lutar para buscar meu espaço na equipe."

Já Guilherme Biteco chegou ao Grêmio com seis anos e está acostumado com a tarefa de defender o clube. O meia, no entanto, também recebeu com surpresa a inscrição, já que está negociado com o Hoffenheim, da Alemanha, e está atuando pelo time gaúcho por empréstimo.

"Passa um filme na cabeça do cara. Lembro de todas as dificuldades que passei para chegar até aqui. Estou muito feliz e minha família também. Agora é agarrar essa oportunidade e aproveitar da melhor maneira possível", afirmou o jogador. "Quase nem dormi à noite", completou, relatando a ansiedade na véspera do anúncio.

Guilherme Biteco foi inscrito com a camisa de número 16 e Gabriel, com a 22, que pertenciam, respectivamente, a André Lima e Léo Gago, já negociados.