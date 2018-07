Grêmio faz duelo de melhores do returno com o Cruzeiro

O duelo deste domingo reunirá as duas melhores equipes do segundo turno: ambas somaram 23 pontos em 10 jogos. Também será o confronto entre o artilheiro do campeonato, Jonas, com 19 gols, e a melhor defesa, a do Cruzeiro, que sofreu 26 gols em 29 jogos.

O técnico Renato Gaúcho deve ter um inusitado desfalque no Grêmio. No treino desta sexta-feira, o atacante André Lima brincava de chutar uma garrafa de água com Neuton quando pisou de mau jeito, caiu no gramado e machucou o joelho esquerdo.

Logo após sentir a lesão, André Lima foi atendido pelos médicos e teve seu joelho enfaixado. A participação do atacante no jogo de domingo ainda não foi descartada, mas as chances de atuar são pequenas. Se o desfalque for confirmado, Junior Viçosa e Diego disputam a vaga.

"Na minha cabeça está decidido, qualquer um dos dois (Junior Viçosa ou Diego) pode jogar, caso o André Lima não tenha condições de atuar", explicou Renato Gaúcho.