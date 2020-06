Grêmio faz mais 73 testes de coronavírus com todos os resultados negativos

O Grêmio comunicou nesta segunda-feira que realizou mais 73 testes em jogadores, membros da comissão técnica e demais colaboradores do departamento de futebol que frequentam o CT Luiz Carvalho sem detectar nenhum novo caso de coronavírus.

Com esses novos exames, o Grêmio já soma 408 testes realizados durante o período de atividades na pandemia da covid-19, que começaram no início de maio. O clube adquiriu, anteriormente, 600 kits para a realização das testagens, que não eram realizadas desde 10 de junho.

Os exames desta segunda-feira foram conduzidos pelos médicos Paulo Rabaldo, Márcio Dornelles e Gabriel Severo, além do técnico em enfermagem Adriano Welter. "Mostra que estamos no caminho correto desde que começamos o trabalho há 9 semanas. Seguimos, diariamente, com os protocolos estabelecidos de forma rígida e eficaz", disse Rabaldo, ao site oficial do clube.

Até agora, o Grêmio teve apenas um resultado positivo no seu elenco, com o meia-atacante Diego Souza, que se recuperou do coronavírus e vem treinando normalmente no CT do time. O preparador físico Márcio Meira e o auxiliar da preparação de goleiros da equipe, Enio Oliveira, também contraíram a virose.

Ainda não há uma data oficial para a retomada das competições disputadas pelo Grêmio, mas a federação estadual trabalha com a data de 19 de julho para o Campeonato Gaúcho. Já a CBF pretende iniciar o Brasileirão no fim de semana dos dias 8 e 9 de agosto.