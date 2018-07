Grêmio faz partida perfeita e massacra o Atlético-MG

Assim como aconteceu em 2015, quando os dois times disputavam com o Corinthians a liderança do Campeonato Brasileiro, o Grêmio surpreendeu o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. No ano passado, no Mineirão, o time gaúcho aproveitou bem os contra-ataques e fez 2 a 0. Nesta quinta-feira, desta vez no estádio Independência, outra grande atuação gremista e vitória por 3 a 0, em jogo pela terceira rodada.

Com sete pontos, o Grêmio volta para Porto Alegre na segunda colocação. Tem a mesma pontuação que Santa Cruz e Internacional. Perde para os pernambucanos no saldo de gols (6 a 4), mas ganha do grande rival no mesmo critério (4 a 2). Em três jogos, é o único time do Brasileirão que ainda não sofreu gol. Já o Atlético, em 15.º lugar, fecha a extensa lista de clubes com quatro pontos - o Corinthians abre esta sequência na sexta posição.

Em campo, o primeiro tempo foi intenso. Ainda mais para o torcedor do Grêmio e para o técnico Roger Machado. O time fez os três gols nesta primeira metade da partida, mas com 30 minutos já tinha feito as três substituições por causa de lesões musculares do zagueiro Fred, do lateral-esquerdo Marcelo Oliveira e do atacante Henrique Almeida - Bressan, Marcelo Hermes e Everton, respectivamente, entraram em seus lugares.

Bem postado defensivamente, o Grêmio sofreu uma pressão do Atlético nos primeiros minutos, mas se segurou bem. Com bom toque de bola no ataque, conseguiu envolver a defesa mineira e marcou três vezes. Na primeira com Marcelo Oliveira, aos 17, e nas seguintes com Luan, aos 25 e aos 47, os gremistas arremataram de dentro da área sem qualquer marcação adversária.

Na segunda etapa, o técnico atleticano Marcelo Oliveira, que fazia a sua reestreia diante dos seus torcedores com um time desfalcado de vários titulares, tentou dar mais agilidade ao ataque, mas não teve sucesso. Poucas chances foram criadas e o que mais se ouviu no Independência foram vaias, especialmente para a dupla de zaga formada por Edcarlos e Tiago.

No final de semana, pela quarta rodada, o Atlético tentará a reabilitação contra o Vitória, no domingo, às 16 horas, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O Grêmio, no mesmo dia, mas às 18h30, recebe o Coritiba, na Arena Grêmio, em Porto Alegre.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG 0 x 3 GRÊMIO

ATLÉTICO-MG - Victor; Marcos Rocha, Edcarlos, Tiago e Carlos César (Patric); Rafael Carioca, Leandro Donizete e Júnior Urso (Capixaba); Carlos, Hyuri (Pablo) e Clayton. Técnico: Marcelo Oliveira.

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Edílson, Geromel, Fred (Bressan) e Marcelo Oliveira (Marcelo Hermes); Walace, Maicon, Douglas e Giuliano; Luan e Henrique Almeida (Everton). Técnico: Roger Machado.

GOLS - Marcelo Oliveira, aos 17, e Luan, aos 25 e aos 47 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Pablo (Atlético-MG); Maicon, Douglas, Luan, Marcelo Hermes e Marcelo Oliveira (Grêmio).

ÁRBITRO - Raphael Claus (Fifa/SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).