Grêmio faz primeiro treino para estreia na Libertadores

Na próxima quinta-feira, o Grêmio vai encarar o uruguaio Nacional, em Montevidéu, pela primeira rodada do Grupo 6. Assim, o treinador não quis perder tempo na preparação e marcou a reapresentação do elenco para a manhã desta segunda-feira no Olímpico.

Os titulares no clássico com o Inter permaneceram nos vestiários, onde fizeram um trabalho regenerativo. Enquanto isso, o restante do grupo gremista realizou um treino técnico no gramado principal sob o comando de Enderson.

O elenco do Grêmio volta a treinar na manhã desta terça-feira na Arena Grêmio e viaja no início da tarde para Montevidéu, onde ficará concentrado para o jogo de quinta-feira no Parque Central.