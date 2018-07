Grêmio faz promoção para 1º jogo de Felipão na arena

Depois de cair por 2 a 0 diante do Inter no clássico que marcou a reestreia de Luiz Felipe Scolari no comando, no último domingo, no Beira-Rio, o Grêmio resolveu baixar os preços dos ingressos para o confronto no qual o técnico dirigirá o time pela primeira vez na nova arena do clube, neste domingo, às 16 horas, contra o Criciúma, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com valores que partem de R$ 15 para sócio-torcedores da categoria Diamante que optarem por acompanhar o confronto da arquibancada norte do estádio, os bilhetes tiveram redução de até 50% para algumas categorias de sócio, sendo que as entradas mais caras serão comercializadas a R$ 110.

As vendas para sócio-torcedores começaram às 11 horas desta terça-feira, enquanto as destinadas ao público em geral serão abertas na quinta, também a partir do mesmo horário. Confiante de que poderá contar com grande público neste confronto, o clube reduziu em pelo menos 30% os preços de todos os ingressos em relação aos valores que vinham sendo praticados anteriormente.

Com a derrota no clássico diante do Inter, o Grêmio fechou a 14ª rodada do Brasileirão na 11ª posição, com 19 pontos ganhos, sete atrás do Fluminense, time que hoje fecha o G4 da tabela de classificação.