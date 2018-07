Grêmio faz proposta ao Santos pelo lateral Pará

SÃO PAULO - O lateral-direito Pará, que pertence ao Santos, está mais perto de ser contratado em definitivo pelo Grêmio, clube em que atua desde fevereiro de 2012 por empréstimo. A equipe gaúcha fez uma proposta e como o atleta não está nos planos do time da Vila Belmiro, deve ter o vínculo efetivado.

O primeiro passo para a negociação é o Grêmio acertar uma multa de R$ 300 mil com o Santos pela utilização de Pará no jogo entre as equipes pelo Brasileirão deste ano. Feito isso, o clube gaúcho espera que seja aceita a proposta de compra dos 25% dos direitos econômicos do atleta - os outros 75% pertencem a investidores.

Nesta sexta-feira dirigentes dos dois times negaram que exista alguma negociação pelo volante Adriano, titular do Santos na última temporada. "O nome dele sequer foi cogitado no Grêmio", afirmou o diretor de futebol Omar Selaimen. O contrato do jogador termina em agosto e caso não acerte sua renovação até fevereiro, ele poderá deixar a Vila Belmiro sem custo. Apesar disso, Adriano não pretende trocar de clube.