Grêmio faz rachão e treina bolas paradas em treino final

O lateral-direito Gabriel, que na última quinta-feira foi vetado pelo departamento médico após sentir dores no primeiro treino com bola que realizou após se recuperar de uma lesão na coxa, apenas correu ao redor do campo do Olímpico. Com a ausência do titular, a escalação de Edilson foi confirmada por Renato para o jogo deste sábado.

Mas, se não poderá contar com Gabriel, o treinador teve a confirmação das escalações do atacante André Lima e do volante Fábio Rochemback, recuperados de lesões, diante do Santos. O primeiro deles marcou dois gols na goleada por 5 a 1 sobre o Ceará, no último sábado, no Olímpico, enquanto o segundo balançou a rede da equipe cearense por uma vez.