Grêmio faz reunião após goleada e Roger Machado fecha treino Depois do silêncio no desembarque do grupo do Grêmio, na quinta-feira, o técnico Roger Machado manteve a privacidade do elenco nesta sexta ao fechar o treino realizado no período da tarde. Pela manhã, a comissão técnica e a diretoria se reuniram para avaliar a goleada de 4 a 0 sofrida para o Coritiba, na noite de quarta.