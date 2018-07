Grêmio faz treino de finalizações em Bento Gonçalves

O ritmo de trabalho foi tão forte na manhã deste domingo que alguns jogadores ficaram exaustos. "É normal este ritmo intenso de trabalho, priorizando a parte física. Mas está todo mundo motivado e trabalhando para alcançar a melhor condição física o mais rápido possível", disse o volante Gilberto Silva.

Já o também volante Fábio Rochemback, capitão da equipe, valoriza a força do grupo para a temporada: "Estamos empolgados. O grupo está reforçado e este é um ano importante para o Grêmio, já que o último ano do Olímpico. A gente pensa em conquistar títulos neste ano e sabemos que, para isso, temos que ser diferentes do que fomos no ano passado", disse o jogador.

Com os dois e Fernando disputando apenas duas vagas de titular no time, a concorrência promete ser grande. "Independentemente de quem vá jogar no início, é preciso ter em mente que teremos quatro competições neste ano. Se conseguirmos chegar em todas, serão quase 80 jogos, então todo mundo terá a sua vez de jogar. O importante é ter um grupo forte e competitivo", disse Gilberto Silva.