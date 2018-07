Grêmio faz treino fechado e se prepara para pênaltis

Em caso de empate no jogo contra o Juventude, neste sábado, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, a decisão da vaga na final do segundo turno vai para os pênaltis. Por isso, Luxemburgo tratou de preparar os jogadores do Grêmio para tal situação, treinando cobranças na tarde desta quinta-feira.

Como o treino foi fechado para a imprensa, Luxemburgo escondeu a equipe que pretende escalar na decisão de sábado. Mas a tendência é que o Grêmio entre em campo com a seguinte formação: Dida; Pará, Bressan, Cris e André Santos; Fernando, Souza, Elano e Zé Roberto; Vargas (Kleber) e Barcos.