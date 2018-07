Grêmio faz treino físico na Argentina antes de voltar

PORTO ALEGRE - Um dias depois de perder de 1 a 0 para o San Lorenzo, na Argentina, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, os jogadores do Grêmio fizeram treino físico nesta quinta-feira, em Buenos Aires, horas antes do embarque de volta para Porto Alegre. O próximo compromisso do clube é domingo, pelo Brasileirão.

Nesta manhã, a atividade foi restrita aos jogadores que começaram no banco de reservas o jogo contra o San Lorenzo e aconteceu na academia do hotel em que o Grêmio está hospedado, sob o comando do preparador físico Fábio Mahseredjian. O elenco vai receber curta folga após a chegada a Porto Alegre e se reapresenta na sexta-feira à tarde para treinamento no Olímpico.

Antes de disputar o jogo de volta com o San Lorenzo, o Grêmio entrará em campo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. No próximo domingo, às 18h30, o time vai enfrentar o Atlético Mineiro em casa e tentará se recuperar da derrota para o Atlético Paranaense na sua estreia na competição.