Grêmio faz treino leve em preparação para pegar o Flu O elenco do Grêmio fez apenas um treino leve, nesta segunda-feira, na reapresentação do time após a vitória sobre o Cerâmica, sábado à noite, em Porto Alegre. Os principais jogadores do grupo, que atuaram na partida válida pelo Campeonato Gaúcho, não participaram da atividade comandada por Roger Machado e Emerson, auxiliares de Luxemburgo.