Grêmio cede Lucas Coelho e contrata Lucas Lovat do Avaí

O Grêmio ainda não anunciou, mas o lateral Lucas Lovat, de apenas 19 anos, vai reforçar o clube gaúcho no Campeonato Brasileiro. A informação foi confirmada nesta segunda-feira pelo Avaí, que cedeu o jovem jogador em troca de Lucas Coelho. O reforço já inclusive foi apresentado em Florianópolis.

"Se o Grêmio quiser ficar com o Lovat, vai ter de pagar e o Avaí ainda fica com porcentual no passe do atleta. Na minha gestão, nenhum jogador sai do clube sem que o Avaí tenha direito a uma parte. O atacantes Lucas vai reforçar o Avaí, que não terá despesas", explicou o presidente do Avaí, Francisco José Battistotti. O time jogará a Série B em 2016.

Lucas Coelho tem 21 anos e jogou o Brasileirão do ano passado pelo Goiás. Foi reintegrado ao elenco principal do Grêmio pelo técnico Roger Machado, mas sequer entrou em campo em 2016, sendo poucas vezes relacionado.

Já Lucas Lovat, de só 19 anos, estreou como profissional pelo Avaí no ano passado. Na reta final do Campeonato Catarinense, ganhou algumas chances na equipe. Ainda não está claro se ele será aproveitado pelo time principal ou na base gremista.