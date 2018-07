Grêmio faz último treino com portões fechados antes do primeiro duelo da decisão O Grêmio realizou na manhã deste sábado o último treino antes de enfrentar o Internacional, pelo primeiro Gre-Nal da final do Campeonato Gaúcho de 2015. Na Arena Grêmio, a atividade foi fechada para imprensa e público durante uma hora. Quando os portões foram abertos, às 10h, os atletas participavam de um rachão. O único que não participou da atividade foi o atacante Yuri Mamute, mas estará à disposição do técnico Luiz Felipe Scolari na partida deste domingo. O meia Cristian Rodríguez treinou normalmente e também será opção para o clássico.