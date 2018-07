Grêmio faz último treino e define time misto para enfrentar Sport na segunda

O Grêmio realizou neste domingo, na Arena, seu último treinamento antes de receber o Sport pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro, na noite de segunda. Após garantir a classificação à final da Copa do Brasil na última quarta-feira, o técnico Renato Gaúcho resolveu poupar quatro de seus titulares na sequência do Brasileirão.

As atividades da manhã deste domingo iniciaram fechadas para a imprensa, que só teve acesso ao tradicional rachão. Apesar de deixar claro que só revela o time na hora da partida, Renato Gaúcho abriu mão de Éverton, Maicon, Ramiro e Luan, que nem foram relacionados.

Segundo o clube, Éverton tem uma inflamação na garganta e passa por tratamento. Já Maicon, Ramiro e Luan foram avaliados e foi constatado um desgaste físico muito grande e, por conta disso, serão poupados.

Além dos atletas poupados, o Grêmio tampouco poderá contar com Miller Bolaños, que cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, e Edílson, que pegou cinco jogos de suspensão após a expulsão no clássico contra o Inter.

Na oitava posição da tabela, o Grêmio ainda sonha com um lugar no G6. O time tricolor soma 49 pontos, dois a menos que o Atlético-PR - que entra em campo contra o Vitória neste domingo. Já o Sport briga contra a zona da degola e ocupa a 14.ª posição, com 40 pontos.

Confira os relacionados pelo Grêmio para encarar o Sport:

Goleiros: Dida, Léo e Marcelo Grohe.

Laterais: Iago, Marcelo Oliveira e Wallace Oliveira.

Zagueiros: Fred, Geromel, Kannemann, Rafael Thyere e Wallace Reis.

Volantes: Guilherme Amorim, Jaílson, Kaio e Walace.

Meias: Douglas, Lincoln e Ty.

Atacantes: Batista, Henrique Almeida, Negueba, Pedro Rocha e Tilica.