Grêmio faz último treino e Roger Machado relaciona 22 para duelo em Joinville

O time tricolor ainda briga pelo vice-campeonato. Está na terceira colocação com 65 pontos, um a menos do que o Atlético Mineiro, o segundo colocado. Para roubar a posição do adversário, precisa derrotar o lanterna e rebaixado Joinville e torcer para que a equipe mineira não vença a Chapecoense no mesmo horário, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

O técnico Roger Machado relacionou 22 jogadores para a partida. Ele não contará com o goleiro Marcelo Grohe e o zagueiro Erazo, lesionados, além do meia Douglas, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Os substitutos, confirmados, são Bruno Grassi, Bressan e Bobô.

O provável Grêmio que entrará em campo neste domingo contra o Joinville terá: Bruno Grassi; Galhardo, Bressan, Geromel e Marcelo Oliveira; Walace, Ramiro e Giuliano; Thiago Ribeiro, Bobô e Luan.

Confira os relacionados do Grêmio para a partida:

Goleiros - Bruno Grassi e Leo

Zagueiros - Bressan, Geromel e Rafael Thyere

Laterais - Galhardo, Lucas Ramon, Marcelo Hermes e Marcelo Oliveira

Volantes - Edinho, Moisés, Ramiro e Walace

Meias - Giuliano, Maxi Rodriguez e Willian Schuster

Atacantes - Bobô, Everton, Fernandinho, Luan, Pedro Rocha e Vitinho