Grêmio fecha preparação com mistério e chega a São Paulo com seis desfalques

O Grêmio realizou neste sábado o último treino antes do importante duelo com o Palmeiras. No CT Luiz Carvalho, o técnico Renato Gaúcho fechou os portões da atividade à imprensa e escondeu a equipe que vai a campo no domingo, no Pacaembu, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Logo depois, a delegação gremista embarcou para São Paulo, onde chegou repleta de desfalques. As últimas duas ausências confirmadas foram as dos laterais Leonardo Moura, com problema muscular, e Bruno Cortez, com um trauma no tornozelo. Eles haviam ficado de fora dos últimos treinos e sequer viajaram com a equipe.

Os dois se juntaram a quatro jogadores que já estavam descartados para a partida. Contra o Palmeiras, Renato também não poderá contar com o goleiro Marcelo Grohe, o volante Ramiro e o atacante Everton, todos com lesões musculares, além do zagueiro Kannemann, que serve à seleção argentina.

"O Renato nos passa confiança e o nosso grupo já mostrou muitas vezes que todo mundo que entra dá conta do recado", minimizou o lateral-direito Leonardo Gomes, que substituirá Léo Moura no domingo.

Com tantos desfalques, Renato deve confirmar a escalação do Grêmio somente momentos antes da partida. A tendência, porém, é que ele leve a equipe a campo com: Paulo Victor; Leonardo Gomes, Pedro Geromel, Bressan e Juninho Capixaba (Marcelo Oliveira); Maicon, Cícero, Marinho (Pepê), Luan e Alisson; Jael.