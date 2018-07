Grêmio fecha treino e faz mistério para o Gre-Nal

PORTO ALEGRE - O técnico Enderson Moreira preferiu fazer mistério para revelar a equipe do Grêmio que vai entrar em campo às 19h30 deste domingo para o primeiro Gre-Nal de temporada, no estádio do clube tricolor. Neste sábado, na última atividade do grupo antes do clássico, ele fechou as portas do treino na Arena para a imprensa.

São quatro dúvidas para montar o time que vai pegar o Internacional. Na lateral-direita, disputam posição Moisés e Pará. No meio, Riveros e Ramiro briga por uma vaga e Luan e Deretti por outra. Para fechar as incertezas, disputa entre dois estrangeiros: Alan Ruiz, disponível pela primeira vez, e Maxi Rodriguez.

Na sexta-feira à tarde, quando o Grêmio treinou com portas, a equipe que iniciou o coletivo tinha: Marcelo Grohe; Pará, Werley, Rhodolfo e Wendell; Ramiro, Edinho, Deretti, Maxi Rodríguez e Zé Roberto; Barcos. Kleber, que foi bastante vaiado pela torcida na partida de quarta-feira, contra o Veranópolis, lesionou o joelho direito naquele jogo e só volta daqui a um mês.