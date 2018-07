Grêmio fecha treino, mas crianças 'entregam' escalação

De acordo com os jovens do Social Futebol Clube, que integram escolinhas de futebol localizadas na zona sul de Porto Alegre, o treinador optou pela entrada de Riveros no meio de campo na vaga de Walace. Assim, ele mantém o esquema com três volantes, mas conta com um jogador com características um pouco mais ofensivas.

De resto, o Grêmio não terá surpresas. Após cumprirem suspensão, Dudu e Barcos voltam à equipe nas vagas de Fernandinho e Lucas Coelho. Sem Rhodolfo, lesionado, Bressan segue no time. A escalação deverá ter: Marcelo Grohe; Pará, Pedro Geromel, Bressan e Zé Roberto; Fellipe Bastos, Ramiro, Riveros e Luan; Dudu e Barcos.

De volta à equipe, Dudu falou sobre a expectativa para a partida. "O Figueirense é um adversário qualificado e precisamos estar atentos se quisermos conseguir a vitória, que será muito importante para nós."