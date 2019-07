Grêmio fecha treino no Barradão e deve repetir time do 1º jogo com o Bahia

Com o elenco completo, o Grêmio encerrou na manhã desta terça-feira a preparação para o duelo com o Bahia, quarta-feira, na Fonte Nova, pelas quartas de final da Copa do Brasil. A última atividade da equipe antes do confronto foi realizada no estádio Barradão, em Salvador, sendo fechado à imprensa.

Renato conta com todos os principais jogadores à disposição, incluindo Everton. O atacante está na mira de vários clubes europeus, sendo que o Arsenal seria aquele com o qual as conversas estariam mais avançadas. Ainda assim, ele deverá ser utilizado no confronto que determinará um dos quatro semifinalistas da Copa do Brasil.

Diego Tardelli está entre eles. O atacante foi protagonista de uma polêmica com dirigentes e membros da comissão técnica do Grêmio nos últimos dias, por supostamente estar insatisfeito no clube, mas viajou para Salvador e treinou no Barradão. E deve ficar como opção no banco de reservas.

Quando o trabalho foi aberto, os jogadores realizavam um trabalho recreativo, seguido por treinos de cruzamentos e de finalizações. Mas embora a maior parte da atividade no Barradão tenha sido fechada à imprensa, o Grêmio deve encarar o Bahia com a mesma formação que atuou na semana passada. Caso isso se confirme, o time vai jogar com: Paulo Victor; Leonardo, Pedro Geromel, Kannemann e Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Jean Pyerre e Everton; André.

Após empatar por 1 a 1 com o Bahia em Porto Alegre, o Grêmio precisa de uma vitória para avançar às semifinais da Copa do Brasil. Em caso de nova igualdade, a definição do time classificado se dará através da disputa de pênaltis.