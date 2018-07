Grêmio festeja a classificação para Libertadores

No último domingo, o Grêmio terminou a disputa do Brasileirão com a quarta colocação. Mas teve que esperar até a madrugada desta quinta-feira para conseguir a vaga na Copa Libertadores de 2011, depois que o Goiás acabou perdendo para o Independiente na final da Copa Sul-Americana. Assim, o clima foi de muita festa entre os gremistas após o vice-campeonato da equipe goiana.

Se fosse campeão da Sul-Americana, o Goiás ficaria com a última vaga brasileira na Libertadores de 2011. Mas, como não conseguiu o título, o classificado foi o Grêmio, por ter terminado o nacional em quarto lugar. Por conta disso, os torcedores gremistas se reuniram na noite de quarta-feira em bares em Porto Alegre para torcer pelo Independiente.

Com a vitória do time argentino nos pênaltis, após fazer 3 a 1 no tempo normal, os torcedores gremistas fizeram festa e comemoraram a classificação. A alegria foi dividida com os jogadores do elenco, que se manifestaram via Twitter. "Classificação merecida, torcedor tricolor comemore como se fosse um título. Parabéns!", escreveu o meia Douglas.

Assim, os representantes brasileiros na Libertadores de 2011 serão Inter, Santos, Fluminense, Cruzeiro, Corinthians e Grêmio. No caso gremista, ainda será preciso disputar a fase preliminar da competição continental, contra o Liverpool, do Uruguai, para poder entrar no Grupo 2, que terá Junior Barranquilla (COL), Oriente Petrolero (BOL) e um time peruano.