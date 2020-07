Grêmio fica no empate com o Ypiranga e perde 100% no 2º turno do Gaúcho

O Grêmio perdeu os 100% de aproveitamento no segundo turno do Campeonato Gaúcho, mas segue tranquilo na liderança do Grupo B. Neste domingo, o time de Renato Portaluppi ficou no empate por 1 a 1 com o Ypiranga, pela quinta rodada, em partida disputada no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

Com o resultado, o Grêmio chega a 13 pontos, cinco a mais do que o Esportivo, segundo colocado do grupo. O Ypiranga, com três pontos, é apenas o quinto no Grupo A, que tem o Internacional como líder com oito pontos.

Restam ainda mais três jogos neste domingo para o fim da quinta rodada, e a sexta e última rodada será disputada na próxima quarta-feira, quando serão definidos os quatro classificados para as semifinais. O Grêmio já está garantido matematicamente.

Impedido de jogar em Porto Alegre por causa do veto da prefeitura em função do surto do coronavírus, o Grêmio escolheu jogar em seu CT em Eldorado do Sul, localizado na região metropolitana de Porto Alegre e que recebe as atividades das divisões de base do clube.

A equipe do técnico Renato Gaúcho foi superior no primeiro tempo, mas desperdiçou diversas chances de abrir o placar, especialmente com Diego Souza, que vinha travando duelo contra o goleiro Deivity.

De tanto insistir, o centroavante do Grêmio conseguiu abrir o placar aos 37 minutos. Everton bateu cruzado, Deivity deu rebote e Diego Souza completou de voleio para as redes.

A resposta do Ypiranga, no entanto, foi rápida. Seis minutos mais tarde, o lateral-direito Muriel acertou belo chute de fora da área e a bola ainda bateu na trave antes de morrer no fundo do gol defendido por Vanderlei.

O segundo tempo foi menos movimentado, e os jogadores aparentavam sentir a falta de ritmo após tanto tempo parados por conta da pandemia do novo coronavírus. O Grêmio ainda criava os principais lances de perigo, principalmente com Everton, que chegou a exigir mais defesas de Deivity, mas o placar seguiu inalterado até o apito final.