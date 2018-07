Grêmio fica sem cinco titulares para encarar o Sport O Grêmio não terá cinco titulares para enfrentar o Sport, nesta quinta-feira, às 21 horas, no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela 29.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Gilberto Silva e os meias Elano e Zé Roberto estão contundidos. O volante Fernando está na seleção brasileira e o atacante Marcelo Moreno na seleção boliviana.