Grêmio finaliza aplicação de novo gramado na Arena

O Grêmio revelou que o trabalho de aplicação do novo gramado do seu estádio, a Arena Grêmio, está finalizado. O clube aproveitou o período de férias do futebol nacional para realizar a instalação da variedade de grama Bermuda Tifgrand, que tem uma resistência à sombra 30% maior do que a anterior.

A instalação foi iniciada no dia 19 de dezembro, quando o gramado anterior foi retirado. As fibras sintéticas, que conferem maior fixação ao campo, foram mantidas para dar continuidade ao processo com as novas placas instaladas. Agora, o próximo passo será a fixação do novo gramado com as fibras sintéticas, processo que deve durar 30 dias.

"A instalação foi concluída dentro do prazo que nós havíamos estipulado desde o início do processo, agora entramos numa fase de enraizamento, adubamento e nivelamento do gramado", afirmou a agrônoma responsável, Maristela Kuhn.

Com esse novo gramado, ele só precisará receber luzes artificiais em fevereiro, quando a incidência solar no campo de jogo é menor. Porém, segundo a especialista, o novo campo da Arena Grêmio não sofrerá com a falta de luminosidade, uma vez que possui resistência maior à sombra.

O Grêmio voltará a entrar em campo no dia 31 de janeiro, quando estreará no Campeonato Gaúcho diante do União Frederiquense na Arena, agora com gramado novo.