Grêmio foca na Libertadores e volta a poupar titulares no Campeonato Brasileiro

Uma vez mais, o técnico Renato Gaúcho vai poupar os titulares do Grêmio em um duelo válido pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo, às 16 horas, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, contra a Chapecoense, pela 24ª rodada da competição.

O foco da equipe está totalmente voltado ao confronto da próxima quarta-feira, contra o Botafogo, no jogo da volta das quartas de final da Copa Libertadores. Depois de empatar por 0 a 0, no Rio de Janeiro, o Grêmio avança com qualquer triunfo em casa.

Assim, para descansar seus titulares, Renato vai apostar em um time alternativo. E a principal novidade deve ser a presença do volante Cristian, recém-contratado do Corinthians e que deve atuar no meio-campo ao lado de Michel. Destaque ainda ao atacante Jael, recuperado de uma grave contusão que o afastou por mais de seis meses dos gramados.

O Grêmio está na vice-liderança do Brasileirão, com 43 pontos, sete atrás do Corinthians, vantagem que foi construída principalmente nas rodadas nas quais o time gaúcho poupou seus titulares. A estratégia, contudo, não apenas segue mantida, como foi defendida até pela direção gremista.

"Quando fomos com um time que falaram que era C ou Z, na verdade eram os jogadores disponíveis dentro de um planejamento de poder enfrentar os mata-matas com condição de passar. Então, vamos colocar em campo um time que tenha condições de ganhar da Chapecoense, preservando jogadores que tenham possibilidade de um desgaste maior", reitera o vice de futebol Odorico Roman.