Grêmio foca Libertadores e testa grupo 'vitorioso' em duelo contra o Atlético-GO

O Grêmio vai novamente testar os seus reservas na partida contra o lanterna Atlético Goianiense neste domingo, às 17 horas, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, pela 37.ª e penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

Mais uma vez, afinal, o foco está totalmente voltado à Copa Libertadores, competição em que o clube disputará a grande decisão nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília), contra o Lanús, na Argentina. Depois de vencer o primeiro jogo por 1 a 0, o time gaúcho precisa de um empate para ser campeão.

O técnico Renato Gaúcho, assim, deve poupar seus titulares e escalar uma equipe totalmente reserva. Escolha que é vista como uma oportunidade para todo o elenco provar que pode ser vitorioso, como avalia o volante Cristian.

"É a força do grupo. O Campeonato Brasileiro é difícil, a Libertadores também, então não dá para jogar as duas competições", opinou. "Quando alguns jogadores têm a oportunidade de jogar, precisam fazer o melhor. Cada um fazendo a sua parte, para conquistar os três pontos e seguir no Campeonato Brasileiro, que é importantíssimo. Não deixa de ser um ano vitorioso para o Grêmio, que sempre chegou nas finais - ou perto - em todas as competições que disputou. É preciso continuar focado".

Cristian, aliás, é um dos prováveis titulares neste domingo. Já o zagueiro argentino Kannemann, suspenso para a decisão da Libertadores, tem chances remotas de atuar - o Grêmio tenta reverter a punição. A equipe gaúcha está na vice-liderança do Brasileirão com 61 pontos, um na frente do terceiro colocado Palmeiras.