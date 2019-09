Grêmio foca na recuperação de pontos perdidos frente ao Goiás para encostar no G-6

Animado após a goleada sobre o Cruzeiro, fora de casa, na rodada anterior, e com muito tempo até a primeira semifinal da Copa Libertadores diante do Flamengo, em outubro, a ordem no Grêmio é aproveitar para focar na recuperação de pontos perdidos no Campeonato Brasileiro. O adversário deste domingo é o Goiás, às 16h, em sua arena.

Para o time gaúcho, atualmente com 25 pontos após 18 rodadas, o primeiro passo na recuperação em uma competição em que seu desempenho está bastante irregular é engatar uma série de vitórias para se aproximar da briga por uma vaga na Libertadores do ano que vem. Depois, quem sabe, e aos poucos, a meta pode vir a ser mais ambiciosa.

A única vez em que os comandados de Renato Gaúcho conseguiram uma série positiva no Brasileirão foi da oitava à décima rodada, momento em que obteve três vitórias em sequência contra Fortaleza, Vasco e Botafogo. Em outros instantes, a tendência foi de uma alternância de desempenho que acabou por prejudicar o clube na tabela, conforme atesta o atacante Diego Tardelli.

"Se a gente focar um pouquinho, temos grandes chances de fazer um bom segundo turno. Infelizmente, deixamos de lado essa competição e agora sentimos o quanto faz falta os pontos que perdemos lá atrás. Mas, se mantivermos a equipe que vem jogando, temos grandes chances de brigar pela vaga na Libertadores", comentou o jogador, maior reforço da clube na temporada e agora finalmente alçado à condição de titular.

Tardelli estará na escalação deste domingo como o lateral-direito Rafael Galhardo, ainda reserva, mas frequentemente tendo oportunidades na equipe, desta vez na vaga do lesionado Léo. Ele comemorou a tão desejada sequência no time nos últimos três compromissos.

"Estou feliz, procurando aproveitar ao máximo, ter sequência e ritmo. Foram dois jogos completos e um entrando com 15 minutos. Fazia tempo que não atuava assim, espero poder crescer cada vez mais, ter ritmo e sequência para evoluir e fazer um bom papel", afirma.

Galhardo formará a linha de zaga próximo a David Braz, que joga no posto do também contundido Pedro Geromel pelo lado direito do miolo central. Se Kannemann, que não treinou na última sexta-feira devido a dores no tornozelo esquerdo, não tiver condições de jogo, Paulo Miranda também poderá ganhar oportunidade.

O restante do time deve ser o mesmo que enfrentou o Cruzeiro na rodada anterior, com a presença de Everton, destaque da vitória em Belo Horizonte, pelo lado esquerdo do ataque.