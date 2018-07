Grêmio ganha em casa e conquista vantagem na Copa Sul-Americana

PORTO ALEGRE - O Grêmio venceu o Millonarios, da Colômbia, por 1 a 0, no jogo de ida entre os dois times pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, no Olímpico, nesta terça-feira. O time brasileiro leva a vantagem do empate no jogo da volta, em Bogotá, no dia 15 de novembro, para avançar às semifinais. Até mesmo a derrota por um gol serve, desde que a equipe do técnico Vanderlei Luxemburgo marque.

Jogando em casa, o Grêmio tentou partir para cima do Millonarios, mas esbarrou em um adversário bem colocado na defesa e disposto a reter a bola sem recorrer aos chutões. O tricolor arriscou alguns chutes de longe, mas só teve duas chances ao longo de todo o primeiro tempo. Aos 17 minutos Leandro cruzou para a área e Zé Roberto concluiu com precisão, mas o goleiro Delgado estava atento e fez a defesa. E aos 36 minutos abriu o placar, com um gol de cabeça, marcado por Marco Antônio, depois de cobrança de escanteio de Zé Roberto.

No segundo tempo o Millonarios se soltou mais e o Grêmio conseguiu alguns movimentos de contra-ataque. Nos primeiros minutos Leandro acionou Marcelo Moreno, que conseguiu tocar fraco, à esquerda da trave de Delgado, para fora. Aos 31, Léo Gago acertou um chute na trave. Aos 38, Asprilla avançou com a bola dominada e poderia ter empatado o jogo, mas chutou para fora.

GRÊMIO - Marcelo Grohe; Pará, Gilberto Silva, Naldo e Anderson Pico; Fernando, Léo Gago (André Lima), Marco Antônio (Souza) e Zé Roberto; Leandro (Marquinhos) e Marcelo Moreno. Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

MILLONARIOS - Delgado; Ochoa, Torres, Franco e Martinez; Ramirez, Otálvaro, Ortiz (Vasquez) e Candelo (Blanco); Renteria e Cosme (Asprilla). Técnico: Hernán Torres.

GOL - Marco Antônio aos 36 minutos do 1° tempo.

ÁRBITRO - Julio Bascuñan (Chile).

CARTÕES AMARELOS - Leandro, Fernando, Marco Antônio, Torres, Martinez e Ramirez.

PÚBLICO - 20.055 (16.334 pagantes).

RENDA - R$ 281.775,50.

LOCAL - Olímpico, em Porto Alegre (RS).

LANCES DO JOGO

50 min - Fim de jogo no Estádio Olímpico.

45 min - Grêmio faz o segundo, com Marcelo Moreno, mas André Lima vai na bola e árbitro marca impedimento, anulando o gol

44 min - Cartão amarelo para Martínez por falta em Pará

42 min - Substituição no Grêmio. André Lima entra no lugar de Léo Gago

39 min - Rentería perde boa chance de empatar, na grande área, ao chutar para fora

37 min - Marquinhos cai na área e pede pênalti. Árbitro, acertadamente, não marca nada

34 min - Substituição no Millonarios - Blanco entra no lugar de Candelo

31 min - Léo Gago solta a bomba de fora da área e carimba a trave de Delgado

30 min - Substituição no Millonarios - Perlaza entra no lugar de Cosme

30 min - Substituição no Grêmio. Marquinhos entra na vaga de Leandro, que sai vaiado

25 min - Substituição no Millonarios. Vásquez entra na vaga de Ortiz

25 min - Substituição no Grêmio. Souza entra no lugar de Marco Antônio

24 min - Leandro tem a chance de ampliar, mas chuta em cima de Delgado

19 min - Otálvaro cobra falta raspando e assusta Marcelo Grohe

18 min - Cartão amarelo para Naldo após falta em Rentería

17 min - Médico do Grêmio, que atendeu ao árbitro, diz que problema foi cãibra

16 min - Julio Bascuñan, com problema na coxa direita, recebe tratamento e a bola volta a rolar

13 min - Árbitro sente um problema na perna direita e pede atendimento

12 min - Cartão amarelo para Marco Antônio

10 min - Cosme tabela com Candelo e é travado por Naldo, que evita o gol de empate

8 min - Leandro passa pelo goleiro Delgado e é derrubado. Arbitragem marca impedimento do atacante

7 min - Leandro faz falta em Ortiz e leva cartão amarelo

4 min - Leandro cruza, Marcelo Moreno antecipa e desvia. A bola passa raspando a trave.

2 min - Leandro parte para cima do marcador em velocidade e sai com bola e tudo.

0 min - Começa o segundo tempo

PRIMEIRO TEMPO

Marco Antônio - "(A comemoração do gol) foi um desabafo comigo mesmo, não venho fazendo a partida que sei. Estava precisando desse gol pra crescer mais. Agora temos de ter um pouquinho de calma para fazermos mais."

46 min - Fim do primeiro tempo

43 min - Marco Antônio bate de fora da área, mas a bola sobe

41 min - Zé Roberto cobra com jeito, por cima

40 min - Falta perigosa para o Grêmio, na entrada da área

36 min - GOOOOLLLLL DO GRÊMIO - Zé Roberto cobra escanteio e depois do desvio, a bola vai na cabeça de Marco Antônio: 1 a 0

32 min - Luxemburgo coloca o habilidoso e veloz Leandro na esquerda, para jogar em cima de Ochoa, pendurado com o cartão amarelo

27 min - Mais um cartão amarelo para os colombianos, agora para Martinez, que deu uma rasteira em Zé Roberto

26 min - Fernando cobra a falta e quase abre o placar. Alguns torcedores gritaram gol, mas a bola bateu na rede pelo lado de fora

25 min - Leandro arranca, passa pelos marcadores e é derrubado por Torres, que leva cartão amarelo

23 min - Colombianos recuam e agora querem fazer apenas o tempo passar, tocando a bola de um lado para o outro, sem objetividade

20 min - Vanderlei Luxemburgo já perdeu a paciência com a arbitragem e reclama muito

18 min - Leandro cruza, Zé Roberto antecipa Ochoa e chuta de primeira. Delgado faz milagre no Olímpico

12 min - Otálvaro chuta forte, de fora da área, para bela defesa de Marcelo Grohe

10 min - Marcelo Moreno ganha do zagueiro e cabeceia para fora

9 min - Léo Gago cobra falta com força, mas sem direção na primeira finalização do Grêmio

6 min - Zé Roberto faz falta dura em Candelo e leva bronca do árbitro

5 min - Luxemburgo grita muito com a equipe tentando acertar o posicionamento em campo

3 min - Os colombianos tomam a iniciativa da partida e atacam o Grêmio, mas sem finalizar no gol de Grohe

0 min - Começa o jogo no Estádio Olímpico, em Porto Alegre