Grêmio ganha folga e se reapresenta no sábado

A eliminação nas quartas de final do segundo turno do Campeonato Gaúcho trouxe ao menos um aspecto positivo para o elenco do Grêmio. Como a equipe só voltará a atuar na próxima semana, os jogadores ganharam folga nesta sexta-feira e só se reapresentarão na tarde de sábado.

Se vencesse o Pelotas na quinta-feira, o Grêmio precisaria disputar a semifinal no fim de semana. Assim, treinaria normalmente nesta sexta. Mas com a eliminação, a equipe ganhou mais tempo para se preparar até mesmo para o Campeonato Gaúcho - está na decisão por ter vencido o primeiro turno.

No entanto, o foco da equipe gaúcha agora volta a ser a Copa do Brasil. Na quarta-feira, o Grêmio faz a primeira partida das oitavas de final contra o Avaí - antigo clube do técnico Silas - no estádio Olímpico.