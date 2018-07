Grêmio ganha jogo, pênaltis e vaga nas oitavas da Copa do Brasil

O Grêmio é o quinto classificado às oitavas de final da Copa do Brasil. O time tricolor gaúcho garantiu a sua vaga depois de vencer o Criciúma por 1 a 0, no tempo normal, e levar vantagem na cobrança de pênaltis, por 4 a 3. Este jogo de volta foi realizado, nesta terça-feira, no estádio Heriberto Hulse, em Criciúma (SC), depois da vitória catarinense, pelo mesmo placar, na Arena Grêmio, em Porto Alegre, na semana passada.

Pedro Rocha marcou o gol da vitória, aos 22 minutos do primeiro tempo, derrubando uma série invicta do Criciúma de sete jogos - seis pela Série B do Campeonato Brasileiro e outro pela Copa do Brasil, todas sob o comando do técnico Petkovic.

Nas penalidades, o goleiro Luiz, do time da casa, chutou a quinta e última penalidade e permitiu a defesa do goleiro gremista Marcelo Grohe com os pés, que antes tinha defendido a primeira cobrança de Paulo Sérgio. Acertaram para o Criciúma três jogadores: Maurinho, Fábio Ferreira e Cristiano. Pelo lado gaúcho marcaram Maicon, Fernandinho, Galhardo e Douglas, enquanto que Brian Rodriguez permitiu a defesa de Luiz na quarta cobrança.

O JOGO

Faltou sorte ao Criciúma no primeiro tempo. O clube catarinense esteve muito melhor, perdeu chances incríveis e ainda mandou uma bola na trave. O Grêmio, por sua vez, não fez um bom primeiro tempo, mas aproveitou a chance que teve. Aos 22 minutos, Douglas armou a jogada e rolou para Luan na direita. O atacante foi até a linha de fundo e cruzou na medida para Pedro Rocha mandar com o pé direito para o fundo das redes.

O jogo estava bom para o mandante. Apesar de jogar contra um dos favoritos ao título, o Criciúma foi melhor também no segundo tempo, até que aos 36 minutos Guilherme Santos foi expulso, após cometer uma falta em Fernandinho. Depois tudo mudou, o Grêmio partiu para cima e viu seu adversário recuar drasticamente. Petkovic colocou seus 10 jogadores atrás da linha da bola para levar a partida para as penalidades máximas.

ÚLTIMAS VAGAS

Nesta quarta-feira serão definidos os últimos cinco classificados das oitavas de final, que juntarão a Grêmio, Palmeiras, Figueirense, Ituano e Flamengo. Estes 10 clubes vão ter a companhia dos cinco que representaram o Brasil na Copa Libertadores: Internacional, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Corinthians e São Paulo, além do Fluminense, quinto colocado no Brasileirão do ano passado. Estes seis clubes vão ser cabeças de chave ao lado de Grêmio e Flamengo, qualificados pelo ranking nacional.