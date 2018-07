Grêmio garante foco no Gauchão por título antecipado

"Estamos focados no Gauchão. Esse é o jogo mais importante no momento. Estamos atentos ao Gauchão e depois falamos sobre a Libertadores", disse o zagueiro Rodolfo, em entrevista coletiva nesta quinta-feira. "É bom estar sempre disputando títulos, ainda mais em duas competições diferentes", completou.

O volante Adilson revelou que os gremistas acompanharam a rodada final da fase de grupos da Libertadores, mas que já voltaram a pensar no Cruzeiro. "Ontem (quarta) à noite deu para pensar na Libertadores por causa da expectativa em torno do adversário. Mas agora temos que pensar somente no Cruzeiro e nas dificuldades que vamos encontrar no jogo de sábado."

A partida contra o Cruzeiro será realizada, contra a vontade expressa do Grêmio, no estádio Passo D''Areia, que tem piso sintético. Se vencer, o time tricolor avança à final do segundo turno, contra Inter ou Juventude, e tem a primeira chance de ser campeão. Ainda que perca, joga mais duas vezes contra este adversário, desta vez na condição de campeão do primeiro turno. Até para conseguir focar na Libertadores, a meta é faturar antecipadamente o título.

"Ele (Renato Gaúcho) tem dito que faltam poucos jogos para sermos campeões. Por erros nossos, não vamos decidir sábado no Olímpico. Mas vamos buscar a vitória para chegarmos na condição de disputar o título na outra semana", garantiu Adílson. Para se adaptar à grama artificial, o Grêmio treina no Passo D''Areia na manhã de sexta-feira.