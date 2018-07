Grêmio goleia e se classifica no 2.º turno do Gaúcho

Com o resultado expressivo, o Grêmio assegurou matematicamente, com duas rodadas de antecipação, a classificação às quartas de final do segundo turno - o Cruzeiro, de Porto Alegre, em quinto lugar, tem apenas cinco pontos. Já o Avenida segue na lanterna da chave com quatro pontos e corre risco de rebaixamento à segunda divisão.

Em campo, quem brilhou no primeiro tempo foi o atacante Marcelo Moreno, autor dos dois primeiros gols. Logo no primeiro minuto de jogo, o brasileiro naturalizado boliviano acertou um belo chute de puxeta no ângulo esquerdo do gol do Avenida. Aos 14, marcou o segundo em uma cobrança de pênalti.

Na segunda etapa, sem dificuldades, o Grêmio chegou à goleada com os gols do volante Léo Gago, aos 23, e do argentino Bertoglio, aos 36 minutos. A nota triste foi a contusão - fratura no nariz - do volante/zagueiro Gilberto Silva, que agora se soma ao desfalque do atacante Kléber, lesionado gravemente no último final de semana.