Grêmio goleia o Avenida, antecipa a classificação e fatura a Recopa Gaúcha

O Grêmio segue soberano no Campeonato Gaúcho. Neste domingo, em sua arena, em Porto Alegre, goleou o Avenida por 6 a 0, pela sexta rodada, diante de pouco mais de 23 mil torcedores. Chegou os 16 pontos em 18 disputados, manteve a liderança isolada e já garantiu a classificação na próxima fase. De quebra, faturou a Recopa Gaúcha. É um prêmio ofertado pela Federação para ser disputado entre o atual campeão estadual, o Grêmio, e o campeão da Copa Wianey Carlet.

Além de contar com um time forte, o Grêmio ainda ficou em vantagem porque o Avenida optou por escalar um time reserva, priorizando a sua estreia na Copa do Brasil contra o Guarani-SP, quarta-feira, em Santa Cruz do Sul. A vitória é imperativa para avançar à segunda fase. O técnico Fabiano Daitx escalou apenas cinco jogadores considerados titulares.

A missão gremista, que já parecia fácil, ficou ainda mais tranquila porque o primeiro gol saiu logo no primeiro minuto. Após triangulação pelo lado direito, Marinho levantou na área e Luan apareceu no primeiro pau para desviar de cabeça.

O segundo gol saiu aos 41 minutos, quando Everton foi lançado nas costas da defesa e deu uma cavadinha na saída do goleiro. Na comemoração exibiu uma faixa em homenagem às vítimas do incêndio no CT do Flamengo.

O ritmo foi mantido no segundo tempo, inclusive com modificações ofensivas como as entradas de dois reforços: Montoya e Felipe Vizeu. O terceiro gol aconteceu aos 18 minutos, quando Leonardo recebeu na frente da área e chutou em curva e à meia altura.

O time continuou atrás de gols e os conseguiu. O quarto gol saiu de um passe de Montoya para Luan, que ajeitou e bateu de esquerda, aos 28 minutos. A bola ainda desviou na defesa antes de entrar. O quinto foi anotado por Everton, aos 37 minutos, quando ele recebeu de costas na marca do pênalti, driblou um zagueiro e bateu forte. Pra fechar a conta, aos 43 minutos, Felipe Vizeu fez um belo gol por cobertura, acertando o ângulo de Andrey.

O Grêmio voltará a campo no próximo sábado, às 17 horas, diante do Brasil de Pelotas, pela sétima rodada, fora de casa. O Avenida, após estrear na Copa do Brasil, vai enfrentar o São Luiz, também sábado à tarde, em Ijuí.