Grêmio goleia Veranópolis e chega à 4.ª vitória seguida

A goleada foi toda construída no primeiro tempo de jogo no Estádio Antônio David Farina. Logo com 2 minutos, Léo Gago cobrou falta e Gilberto Silva fez de cabeça. No lance seguinte, o Veranópolis chegou a marcar, mas o lance foi anulado por falta sobre Victor.

O jogo estava equilibrado quando o Grêmio ampliou, com Marcelo Moreno. A partir daí, o Veranópolis se intimidou e deu espaço para os visitantes transformarem a vitória em goleada com gols de Fernando e Gabriel. Só no segundo tempo é que os donos da casa descontaram, com Lê.

O Grêmio agora volta a jogar na quarta-feira, ao receber o River Plate, de Sergipe, no jogo de volta da primeira fase da Copa do Brasil.