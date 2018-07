Grêmio inscreve Marcelo Moreno na Copa Libertadores

Ao inscrever Moreno, a diretoria gremista mostra confiança na permanência do atacante no clube. Principal contratação do time em 2012, o jogador foi cotado para ir para o Palmeiras na negociação que trouxe Hernán Barcos para o Olímpico. Marcelo Moreno já negou interesse em defender o time paulista.

Ainda nesta semana, o Santos demonstrou interesse em contratar o boliviano. Moreno chegou a demonstrar empolgação pelo acerto por causa da possibilidade de jogar ao lado de Neymar. Mas reiterou a vontade de permanecer no clube gaúcho.

A lista do Grêmio também contou com a confirmação do atacante Kleber, em detrimento do argentino Facundo Bertoglio. O brasileiro ainda se recupera de cirurgia no tornozelo esquerdo, o que o tirou das duas partidas da fase preliminar da Libertadores. Kleber ainda deve perder os primeiros jogos da fase de grupos.

No Grupo 8 da competição, o Grêmio terá como adversários o Caracas-VEN, o Huachipato-CHI e o Fluminense. Confira a lista dos inscritos na fase de grupos:

1 - Dida

2 - Pará

3 - Cris

4 - Werley

5 - Souza

6 - Misael

7 - Elano

8 - Vargas

9 - Marcelo Moreno

10 - Zé Roberto

11 - Marco Antônio

12 - Marcelo Grohe

13 - Alex Telles

14 - Grolli

15 - Bressan

16 - André Lima

17 - Fernando

18 - Tony

19 - Willian José

20 - Saimon

21 - Yuri Mamute

22 - Léo Gago

23 - Leandro

24 - Busatto

25 - Jean Deretti

26 - Welliton

27 - André Santos

28 - Barcos

29 - Adriano

30 - Kleber