Grêmio inscreve Robinho e Everton para a final do Campeonato Gaúcho

Na véspera do primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho, o Grêmio fez duas alterações na sua lista de inscritos na competição e regularizou dois jogadores recém-contratados para os confrontos com o Caxias. São eles: o meia-atacante Everton e o meio-campista Robinho.

Os jogadores foram incluídos na relação em substituição aos atacantes Everton Cebolinha, vendido recentemente ao Benfica, e Luciano, que se transferiu ao São Paulo, trocado exatamente por Everton.

Everton, aliás, fez a sua estreia pelo Grêmio no último fim de semana, tendo entrado em campo aos 30 minutos do segundo tempo do empate por 0 a 0 com o Vasco, em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. Já Robinho ainda não foi aproveitado por Renato Gaúcho - ele só atuou uma vez nesta temporada, em março, pelo Cruzeiro. Até viajou ao Rio, mas nem ficou no banco de reservas no domingo.

A final do Gaúcho envolve os campeões dos turnos. Vencedor do primeiro, o Caxias será o mandante do duelo desta quarta-feira, às 21h30, no Estádio Centenário. Já o Grêmio, que ganhou o segundo, receberá o oponente no próximo domingo, às 16 horas na sua arena.

Além de Everton e Robinho, o Grêmio também se reforçou recentemente com o meia Luiz Fernando, contratado por empréstimo junto ao Botafogo, no último sábado. Ele chegou a Porto Alegre na segunda-feira e ainda não foi regularizado.

Confira a lista atualizada de inscritos do Grêmio no Campeonato Gaúcho: